За минулу добу, 25 жовтня, проти коронавірусу вакцинувались 254 920 людей. 185 786 з них отримали першу дозу вакцини, а другу, завершальну дозу – 69 134 людини.
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Щеплення проводилось 1 060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 151 480 людей. 9 151 478 з них отримали першу дозу, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в Україні провели 16 210 280 COVID-щеплень.
Які вакцини використовувались:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 626 655,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 761 789,
- AstraZeneca – 1 153 127,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу