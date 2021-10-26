За минулу добу, 25 жовтня, проти коронавірусу вакцинувались 254 920 людей. 185 786 з них отримали першу дозу вакцини, а другу, завершальну дозу – 69 134 людини.

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Щеплення проводилось 1 060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.

Найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. У МОЗ зауважили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 151 480 людей. 9 151 478 з них отримали першу дозу, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 16 210 280 COVID-щеплень.

Які вакцини використовувались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 626 655,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 761 789,

AstraZeneca – 1 153 127,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.