Понад 7 мільйонів українців вже повністю імунізовані проти COVID-19

26 жовтня 2021 , 08:51
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Більш ніж 7 мільйонів українців отримали 2 дози вакцини проти COVID-19. Це означає, що вони вже повністю імунізовані проти хвороби.

За минулу добу, 25 жовтня, проти коронавірусу вакцинувались 254 920 людей. 185 786 з них отримали першу дозу вакцини, а другу, завершальну дозу – 69 134 людини.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Щеплення проводилось 1 060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.

Найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. У МОЗ зауважили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 151 480 людей. 9 151 478 з них отримали першу дозу, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 16 210 280 COVID-щеплень.

Які вакцини використовувались:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 2 626 655,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 761 789,
  • AstraZeneca – 1 153 127,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 102 042.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт