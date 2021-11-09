За минулу добу, 8 листопада, проти коронавірусу вакцинувалися 240 440 людей. 140 439 з них отримали першу дозу, 100 001 – другу.

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Щеплення проводились 1 026 мобільними бригадами з імунізації, у 3 168 пунктах щеплення та у 418 центрах вакцинації населення.

У МОЗ наголошують: 91,1% госпіталізованих через COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодного щеплення.

Темпи COVID-вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу щепилися 11 546 723 людини.

11 546 721 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 громадяни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 19 584 775 ін'єкцій (і першою, і другою дозами).

Які вакцини використовувались найчастіше:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 649 892,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246,

AstraZeneca – 1 466 676,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.