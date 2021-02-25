Станом на 25 лютого за добу в Україні інфікувалися коронавірусом 8 147 людей, з них 483 дитини та 301 медпрацівник.

Як змінилась ситуація за добу Госпіталізації потребували 2 770 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або вираженими симптомами. Від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 135 хворих, водночас видужали 3 889 людей. До теми Що відомо про Covishield, якою вакцинуватимуть українців і чому Степанов – "катастрофа" Кількість проведених тестів За добу лабораторії МОЗ здійснили 86 926 тестувань, зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496. Загалом українські лабораторії провели уже 6 809 165 ПЛР-тестувань. Від початку пандемії COVID-19 в Україні: захворіли на коронавірус 1 325 841 людина;

станом на 25 лютого змогли побороти хворобу 1 159 311 пацієнт;

натомість від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 25 596 хворих. Скільки хворих на COVID-19 в регіонах: добовий показник м. Київ – 652 випадки;

Вінницька область – 639 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 316 випадків;

Донецька область – 218 випадків;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 654 випадки;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 711 випадків;

Київська область – 318 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 432 випадки;

Миколаївська область – 194 випадки;

Одеська область – 268 випадків;

Полтавська область – 210 випадків;

Рівненська область – 187 випадків;

Сумська область – 219 випадків;

Тернопільська область – 332 випадки;

Харківська область – 432 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 285 випадків;

Черкаська область – 160 випадків;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 161 випадок. *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. У МОЗ нагадали 3 прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу