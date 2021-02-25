Понад 8 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика в областях
Станом на 25 лютого за добу в Україні інфікувалися коронавірусом 8 147 людей, з них 483 дитини та 301 медпрацівник.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 2 770 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або вираженими симптомами. Від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 135 хворих, водночас видужали 3 889 людей.
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Кількість проведених тестів
За добу лабораторії МОЗ здійснили 86 926 тестувань, зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.
Загалом українські лабораторії провели уже 6 809 165 ПЛР-тестувань.
Скільки хворих на COVID-19 в регіонах: добовий показник
- м. Київ – 652 випадки;
- Вінницька область – 639 випадків;
- Волинська область – 193 випадки;
- Дніпропетровська область – 316 випадків;
- Донецька область – 218 випадків;
- Житомирська область – 711 випадків;
- Закарпатська область – 654 випадки;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Івано-Франківська область – 711 випадків;
- Київська область – 318 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 432 випадки;
- Миколаївська область – 194 випадки;
- Одеська область – 268 випадків;
- Полтавська область – 210 випадків;
- Рівненська область – 187 випадків;
- Сумська область – 219 випадків;
- Тернопільська область – 332 випадки;
- Харківська область – 432 випадки;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 285 випадків;
- Черкаська область – 160 випадків;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Чернігівська область – 161 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
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