Понад 8 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика в областях

25 лютого 2021 , 08:15
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 25 лютого за добу в Україні інфікувалися коронавірусом 8 147 людей, з них 483 дитини та 301 медпрацівник.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 2 770 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або вираженими симптомами. Від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 135 хворих, водночас видужали 3 889 людей.

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Кількість проведених тестів

За добу лабораторії МОЗ здійснили 86 926 тестувань, зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.

Загалом українські лабораторії провели уже 6 809 165 ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли на коронавірус 1 325 841 людина;
  • станом на 25 лютого змогли побороти хворобу 1 159 311 пацієнт;
  • натомість від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 25 596 хворих.

Скільки хворих на COVID-19 в регіонах: добовий показник

  • м. Київ – 652 випадки;
  • Вінницька область – 639 випадків;
  • Волинська область – 193 випадки;
  • Дніпропетровська область – 316 випадків;
  • Донецька область – 218 випадків;
  • Житомирська область – 711 випадків;
  • Закарпатська область – 654 випадки;
  • Запорізька область – 132 випадки;
  • Івано-Франківська область – 711 випадків;
  • Київська область – 318 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 432 випадки;
  • Миколаївська область – 194 випадки;
  • Одеська область – 268 випадків;
  • Полтавська область – 210 випадків;
  • Рівненська область – 187 випадків;
  • Сумська область – 219 випадків;
  • Тернопільська область – 332 випадки;
  • Харківська область – 432 випадки;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 285 випадків;
  • Черкаська область – 160 випадків;
  • Чернівецька область – 561 випадок;
  • Чернігівська область – 161 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадали 3 прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.


Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу