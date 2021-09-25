Поширення коронавірусу

За добу госпіталізували 2 035 людей. На жаль, померли від недуги чи її наслідків – 133 людини. Ще 2 821 пацієнт видужав.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, цього тижня (ймовірно, 17 – 24 вересня) зафіксували найбільший приріст хворих на коронавірус у 2020 році: на 68% – збільшилось нових випадків захворювання та 51% більше госпіталізації.

Ситуація із захворюваністю по регіонах

Київ – 446 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 216 випадків;

Дніпропетровська область – 751 випадок;

Донецька область – 503 випадки;

Житомирська область – 283 випадки;

Закарпатська область – 105 випадків;

Запорізька область – 556 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 290 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 302 випадки;

Львівська область – 677 випадків;

Миколаївська область – 181 випадок;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 198 випадків;

Рівненська область – 268 випадків;

Сумська область – 201 випадок;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 929 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 276 випадків;

Черкаська область – 251 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування

За добу зробили понад 79 тисяч тестів, зокрема:

методом ПЛР – 39 360 осіб,

методом ІФА – 10 699 осіб,

експрес-тестами – 29 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні



Загалом від початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 2 387 750 осіб. Побороли недугу – 2 243 209 осіб. На жаль, померли – 55 557 пацієнтів. Всього провели 12 673 213 ПЛР-тестувань.

Вакцинація в Україні

Наразі в Україні всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.

Так, за минулу добу 24 вересня 2021 року 159 004 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані – 62 119 людей.



Від початку вакцинальної кампанії щепили 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 138 989 щеплень.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу