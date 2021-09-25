Поширення коронавірусу

За добу госпіталізували 2 035 людей. На жаль, померли від недуги чи її наслідків – 133 людини. Ще 2 821 пацієнт видужав.

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Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, цього тижня (ймовірно, 17 – 24 вересня) зафіксували найбільший приріст хворих на коронавірус у 2020 році: на 68% – збільшилось нових випадків захворювання та 51% більше госпіталізації.

Ситуація із захворюваністю по регіонах

  • Київ – 446 випадків;
  • Вінницька область – 133 випадки;
  • Волинська область – 216 випадків;
  • Дніпропетровська область – 751 випадок;
  • Донецька область – 503 випадки;
  • Житомирська область – 283 випадки;
  • Закарпатська область – 105 випадків;
  • Запорізька область – 556 випадків;
  • Івано-Франківська область – 220 випадків;
  • Київська область – 290 випадків;
  • Кіровоградська область – 41 випадок;
  • Луганська область – 302 випадки;
  • Львівська область – 677 випадків;
  • Миколаївська область – 181 випадок;
  • Одеська область – 485 випадків;
  • Полтавська область – 198 випадків;
  • Рівненська область – 268 випадків;
  • Сумська область – 201 випадок;
  • Тернопільська область – 219 випадків;
  • Харківська область – 929 випадків;
  • Херсонська область – 179 випадків;
  • Хмельницька область – 276 випадків;
  • Черкаська область – 251 випадок;
  • Чернівецька область – 411 випадків;
  • Чернігівська область – 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування

За добу зробили понад 79 тисяч тестів, зокрема:

  • методом ПЛР – 39 360 осіб,
  • методом ІФА – 10 699 осіб,
  • експрес-тестами – 29 020 осіб.

Вакцинація в Україні

Наразі в Україні всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.

Так, за минулу добу 24 вересня 2021 року 159 004 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані – 62 119 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 138 989 щеплень.


Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу