Понад 8 тисяч нових COVID-випадків за добу: свіжа статистика
Джерело:МОЗ
За добу 24 вересня 2021 року в Україні виявили 8 267 нових випадків коронавірусу. Серед них 715 дітей та 157 медпрацівників.
Поширення коронавірусу
За добу госпіталізували 2 035 людей. На жаль, померли від недуги чи її наслідків – 133 людини. Ще 2 821 пацієнт видужав.
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Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, цього тижня (ймовірно, 17 – 24 вересня) зафіксували найбільший приріст хворих на коронавірус у 2020 році: на 68% – збільшилось нових випадків захворювання та 51% більше госпіталізації.
Ситуація із захворюваністю по регіонах
- Київ – 446 випадків;
- Вінницька область – 133 випадки;
- Волинська область – 216 випадків;
- Дніпропетровська область – 751 випадок;
- Донецька область – 503 випадки;
- Житомирська область – 283 випадки;
- Закарпатська область – 105 випадків;
- Запорізька область – 556 випадків;
- Івано-Франківська область – 220 випадків;
- Київська область – 290 випадків;
- Кіровоградська область – 41 випадок;
- Луганська область – 302 випадки;
- Львівська область – 677 випадків;
- Миколаївська область – 181 випадок;
- Одеська область – 485 випадків;
- Полтавська область – 198 випадків;
- Рівненська область – 268 випадків;
- Сумська область – 201 випадок;
- Тернопільська область – 219 випадків;
- Харківська область – 929 випадків;
- Херсонська область – 179 випадків;
- Хмельницька область – 276 випадків;
- Черкаська область – 251 випадок;
- Чернівецька область – 411 випадків;
- Чернігівська область – 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування
За добу зробили понад 79 тисяч тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 39 360 осіб,
- методом ІФА – 10 699 осіб,
- експрес-тестами – 29 020 осіб.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 2 387 750 осіб. Побороли недугу – 2 243 209 осіб. На жаль, померли – 55 557 пацієнтів. Всього провели 12 673 213 ПЛР-тестувань.
Вакцинація в Україні
Наразі в Україні всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.
Так, за минулу добу 24 вересня 2021 року 159 004 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані – 62 119 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 138 989 щеплень.