Понад 80% хворих на коронавірус є безсимптомними: дослідження

Вчені із Чиказького університету дослідили те, що безсимптомних хворих насправді значно більше, ніж вважалося раніше.

Вчені проаналізували результати тестів на антитіла, взяті в Нью-Йорку з березня по квітень (пік захворюваності першої половини 2020 року).

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Так, як повідомили дослідники, лише 13-18% заражених коронавірусом виявилися хворими із симптомами.

Модель дослідження змогла відрізнити симптоматичні випадки, які не зареєстровані через відсутність тестів, від безсимптомних у людей, які навіть не підозрювали про інфікування коронавірусом.

Відтак за версією дослідження безсимптомних випадків існує набагато більше, ніж про це вважали раніше.

Зауважимо, що у моделі дослідження використовували більш широке визначення безсимптомного коронавірусу. До прикладу, до безсимптомних зарахували і тих людей, які мали симптоми, але вони були дуже незначні і на них не звернули уваги.

Це підтверджує і те, що коронавірус передається від людини до людини значно легше, ніж вважалося раніше.



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