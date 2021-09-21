Літні люди – найвразливіші до коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
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Віктор Ляшко – глава МОЗ
"82% всіх померлих від COVID-19 – це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ".
Він нагадав, що єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація. А всі препарати, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність.
Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%,
– зазначив глава МОЗ.
Про пілотний проєкт
За його словами, зараз у двох селах Полтавської області проводять виїзну вакцинацію – пілотний проєкт мобілізації на щеплення саме старшого населення завершується.
"У двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи й потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Так динаміка вакцинацій збільшилась в рази та саме серед людей старше 60 років", – розповів міністр.
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Вакцинація в Україні: головне
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 366 925 людей, 6 366 923 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
- Загалом в Україні провели 11 565 584 щеплення (і першою, і другою дозою).
- За даними Електронної системи охорони здоров'я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні – невакциновані – таких 98,1%.
- Крім цього, станом на 21 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищений у 22 областях.