Понад 80% всіх померлих від COVID-19 в Україні старше 60 років, – МОЗ

За весь час пандемії в Україні померли більш ніж 55 тисяч людей. З них 44 940 – люди віком понад 60 років. Це понад 80% від частки всіх летальних випадків.

Літні люди – найвразливіші до коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Увага Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Віктор Ляшко – глава МОЗ "82% всіх померлих від COVID-19 – це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ".

Він нагадав, що єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація. А всі препарати, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність.

Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%,

– зазначив глава МОЗ.

Про пілотний проєкт

За його словами, зараз у двох селах Полтавської області проводять виїзну вакцинацію – пілотний проєкт мобілізації на щеплення саме старшого населення завершується.

"У двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи й потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Так динаміка вакцинацій збільшилась в рази та саме серед людей старше 60 років", – розповів міністр.

Детальніше Пілотний проєкт: у МОЗ придумали, як вакцинуватимуть пенсіонерів у селах

Вакцинація в Україні: головне