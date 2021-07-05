Динаміка вакцинації

Протягом доби працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення, 120 центрів вакцинації. Загальна кількість проведених щеплень в Україні – 2 925 380 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей: з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей,

повністю імунізовані та отримали 2 дози – 850 394 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Якими вакцинами вакцинували українців найчастіше

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 645 230,

Cominarity (c-Biontech) – 583 253,

AstraZeneca – 358 928,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.



Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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