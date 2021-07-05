Динаміка вакцинації

Протягом доби працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення, 120 центрів вакцинації. Загальна кількість проведених щеплень в Україні – 2 925 380 людей.  

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Якими вакцинами вакцинували українців найчастіше

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 645 230,
  • Cominarity (c-Biontech) – 583 253,
  • AstraZeneca – 358 928,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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