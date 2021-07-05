Понад 850 тисяч українців отримали дві дози вакцини, – МОЗ
Джерело:МОЗ
За минулу добу 4 липня в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 363 людини. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9 103 людини.
Динаміка вакцинації
Протягом доби працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення, 120 центрів вакцинації. Загальна кількість проведених щеплень в Україні – 2 925 380 людей.
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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей:
- з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей,
- повністю імунізовані та отримали 2 дози – 850 394 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Якими вакцинами вакцинували українців найчастіше
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 645 230,
- Cominarity (c-Biontech) – 583 253,
- AstraZeneca – 358 928,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.
Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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