Понад 9 тисяч доз зіпсованих вакцин Pfizer повернули на склад: триває розслідування

Вакцину Comirnaty від Pfizer/BioNTech, яку в Харківській області транспортували з ймовірним порушенням, повернули на склад. Наразі у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що розслідування триває.

Інцидент міг трапитись через порушення холодового ланцюга транспортування препарату. Датчик температури показав відхилення від рекомендованого температурного режиму.

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Тож вакцину вже повернули на склад ДП "Укрмедпостач". Решту партії прийняли без застережень.

Розслідування інциденту

Спершу, державне підприємство провело внутрішнє службове розслідування цього випадку. Там наголосили, що логери (електронні пристрої, які постійно з певними інтервалами фіксують температуру – 24 канал) з цієї партії проходять перевірку. Змінити чи підробити ці дані неможливо, тому що вони записуються на захищений носій.

Також МОЗ ухвалило рішення провести власну перевірку дотримання умов холодового ланцюга при транспортуванні вакцини до регіонів. Вона триває.

Дотримання температурних вимог (холодового ланцюга), визначених виробником, при зберіганні та транспортуванні вакцин – є однією з основних складових збереження якості препарату на всіх етапах,

– зазначили у відомстві.

І наголосили, що вимоги та механізми дотримання умов холодового ланцюга затверджені відповідними наказами МОЗ України. Вони відповідають міжнародним стандартам.

Попередні результати

Всього в Україні від початку вакцинальної кампанії використали 1 222 565 доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

За попередніми результатами випробувань логерів, виявили відхилення їхніх показників від встановленого значення температури. Причини таких відхилень має встановити комісія. Про остаточні результати перевірки повідомлять додатково.