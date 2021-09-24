За добу госпіталізували 2 060 людей. Здолали хворобу – 2 415 українців, а померли, на жаль, – 140.

Важливо 18 тисяч інфікованих щодоби та стрибок смертей: новий прогноз для України

Де виявили найбільше хворих

Найбільшу кількість підтверджених випадків 23 вересня зареєстрували у Харківській області – 948, Дніпропетровській – 889, Львівській – 715, Одеській – 622 та Донецькій – 602.

Київ – 465 випадків;

Вінницька область – 147 випадків;

Волинська область – 184 випадки;

Дніпропетровська область – 889 випадків;

Донецька область – 602 випадки;

Житомирська область – 223 випадки;

Закарпатська область – 73 випадки;

Запорізька область – 431 випадок;

Івано-Франківська область – 200 випадків;

Київська область – 409 випадків;

Кіровоградська область – 38 випадків;

Луганська область – 291 випадок;

Львівська область – 719 випадків;

Миколаївська область – 205 випадків;

Одеська область – 622 випадки;

Полтавська область – 153 випадки;

Рівненська область – 259 випадків;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 301 випадок;

Харківська область – 948 випадків;

Херсонська область – 330 випадків;

Хмельницька область – 343 випадки;

Черкаська область – 310 випадів;

Чернівецька область – 406 випадків;

Чернігівська область – 217 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки тестів зробили

За добу протестували:

методом ПЛР – 40 578 осіб,

методом ІФА – 10 574 особи,

експрес-тестами – 31 029 осіб.

Загальна статистика

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 379 483 людини. Одужали вже 2 240 388, летальних випадків – 55 424.

Загалом ПЛР-тестувань провели 12 633 853.

Які темпи вакцинації

Україна вже розпочала п'ятий етап вакцинації. Всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.

За даними МОЗ, станом на 24 вересня 5 355 959 людей повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози. Першу дозу отримали наразі 6 624 026 осіб.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу