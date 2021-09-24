Понад 9 тисяч нових хворих: в Україні продовжує погіршуватись ситуація з COVID-19

24 вересня 2021 , 08:19
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Джерело:

МОЗ

​За добу 23 вересня 2021 року в Україні виявили 9058 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них 849 дітей та 137 медпрацівників.

За добу госпіталізували 2 060 людей. Здолали хворобу – 2 415 українців, а померли, на жаль, – 140.

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Де виявили найбільше хворих

Найбільшу кількість підтверджених випадків 23 вересня зареєстрували у Харківській області – 948, Дніпропетровській – 889, Львівській – 715, Одеській – 622 та Донецькій – 602.

  • Київ – 465 випадків;
  • Вінницька область – 147 випадків;
  • Волинська область – 184 випадки;
  • Дніпропетровська область – 889 випадків;
  • Донецька область – 602 випадки;
  • Житомирська область – 223 випадки;
  • Закарпатська область – 73 випадки;
  • Запорізька область – 431 випадок;
  • Івано-Франківська область – 200 випадків;
  • Київська область – 409 випадків;
  • Кіровоградська область – 38 випадків;
  • Луганська область – 291 випадок;
  • Львівська область – 719 випадків;
  • Миколаївська область – 205 випадків;
  • Одеська область – 622 випадки;
  • Полтавська область – 153 випадки;
  • Рівненська область – 259 випадків;
  • Сумська область – 297 випадків;
  • Тернопільська область – 301 випадок;
  • Харківська область – 948 випадків;
  • Херсонська область – 330 випадків;
  • Хмельницька область – 343 випадки;
  • Черкаська область – 310 випадів;
  • Чернівецька область – 406 випадків;
  • Чернігівська область – 217 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки тестів зробили

За добу протестували:

  • методом ПЛР – 40 578 осіб, 
  • методом ІФА – 10 574 особи,
  • експрес-тестами – 31 029 осіб.

Загальна статистика

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 379 483 людини. Одужали вже 2 240 388, летальних випадків – 55 424.

Загалом ПЛР-тестувань провели 12 633 853.

Які темпи вакцинації

Україна вже розпочала п'ятий етап вакцинації. Всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.

За даними МОЗ, станом на 24 вересня 5 355 959 людей повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози. Першу дозу отримали наразі 6 624 026 осіб.


Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ольга Музика