Понад 9 тисяч нових хворих: в Україні продовжує погіршуватись ситуація з COVID-19
Джерело:МОЗ
За добу 23 вересня 2021 року в Україні виявили 9058 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них 849 дітей та 137 медпрацівників.
За добу госпіталізували 2 060 людей. Здолали хворобу – 2 415 українців, а померли, на жаль, – 140.
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Де виявили найбільше хворих
Найбільшу кількість підтверджених випадків 23 вересня зареєстрували у Харківській області – 948, Дніпропетровській – 889, Львівській – 715, Одеській – 622 та Донецькій – 602.
- Київ – 465 випадків;
- Вінницька область – 147 випадків;
- Волинська область – 184 випадки;
- Дніпропетровська область – 889 випадків;
- Донецька область – 602 випадки;
- Житомирська область – 223 випадки;
- Закарпатська область – 73 випадки;
- Запорізька область – 431 випадок;
- Івано-Франківська область – 200 випадків;
- Київська область – 409 випадків;
- Кіровоградська область – 38 випадків;
- Луганська область – 291 випадок;
- Львівська область – 719 випадків;
- Миколаївська область – 205 випадків;
- Одеська область – 622 випадки;
- Полтавська область – 153 випадки;
- Рівненська область – 259 випадків;
- Сумська область – 297 випадків;
- Тернопільська область – 301 випадок;
- Харківська область – 948 випадків;
- Херсонська область – 330 випадків;
- Хмельницька область – 343 випадки;
- Черкаська область – 310 випадів;
- Чернівецька область – 406 випадків;
- Чернігівська область – 217 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки тестів зробили
За добу протестували:
- методом ПЛР – 40 578 осіб,
- методом ІФА – 10 574 особи,
- експрес-тестами – 31 029 осіб.
Загальна статистика
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 379 483 людини. Одужали вже 2 240 388, летальних випадків – 55 424.
Загалом ПЛР-тестувань провели 12 633 853.
Які темпи вакцинації
Україна вже розпочала п'ятий етап вакцинації. Всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.
За даними МОЗ, станом на 24 вересня 5 355 959 людей повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози. Першу дозу отримали наразі 6 624 026 осіб.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу