Ситуація з коронавірусом за добу

Серед хворих – 809 дітей та медпрацівників. На жаль, померли від наслідків недуги – 450 українців.

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Також за минулу добу збільшилась кількість госпіталізацій, у порівнянні зі вчорашнім днем – 2 998 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою потребували допомоги медиків. Водночас вдалося побороти недугу за той самий час 26 804 особам.

Темпи тестувань

Загалом здійснили 83 852 тестувань за добу, зокрема:

методом ПЛР – 40 611;

методом ІФА – 8 351;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 890.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.

Загалом провели 16 160 332 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

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