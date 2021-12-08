Ситуація з коронавірусом за добу
Серед хворих – 809 дітей та медпрацівників. На жаль, померли від наслідків недуги – 450 українців.
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Також за минулу добу збільшилась кількість госпіталізацій, у порівнянні зі вчорашнім днем – 2 998 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою потребували допомоги медиків. Водночас вдалося побороти недугу за той самий час 26 804 особам.
Темпи тестувань
Загалом здійснили 83 852 тестувань за добу, зокрема:
- методом ПЛР – 40 611;
- методом ІФА – 8 351;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 890.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.
Загалом провели 16 160 332 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал
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