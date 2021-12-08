Понад 9,3 тисячі хворих на COVID-19 виявили за добу: детальна статистика
Джерело:МОЗ
Впродовж останньої доби, 7 грудня, в Україні виявили 9 371 нового хворого на коронавірус. Найбільше хворих знову у столиці
Ситуація з коронавірусом за добу
Серед хворих – 809 дітей та медпрацівників. На жаль, померли від наслідків недуги – 450 українців.
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Також за минулу добу збільшилась кількість госпіталізацій, у порівнянні зі вчорашнім днем – 2 998 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою потребували допомоги медиків. Водночас вдалося побороти недугу за той самий час 26 804 особам.
Темпи тестувань
Загалом здійснили 83 852 тестувань за добу, зокрема:
- методом ПЛР – 40 611;
- методом ІФА – 8 351;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 890.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 519;
- Вінницька область – 369;
- Волинська область – 379;
- Дніпропетровська область – 358;
- Донецька область – 723;
- Житомирська область – 187;
- Закарпатська область – 329;
- Запорізька область – 530;
- Івано-Франківська область – 166;
- Київська область – 489;
- Кіровоградська область – 137;
- Луганська область – 147;
- Львівська область – 413;
- Миколаївська область – 305;
- Одеська область – 284;
- Полтавська область – 705;
- Рівненська область – 397;
- Сумська область – 274;
- Тернопільська область – 184;
- Харківська область – 309;
- Херсонська область – 201;
- Хмельницька область – 390;
- Черкаська область – 376;
- Чернівецька область – 122;
- Чернігівська область – 78.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.
Загалом провели 16 160 332 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал