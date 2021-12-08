Понад 9,3 тисячі хворих на COVID-19 виявили за добу: детальна статистика

Впродовж останньої доби, 7 грудня, в Україні виявили 9 371 нового хворого на коронавірус. Найбільше хворих знову у столиці

Ситуація з коронавірусом за добу

Серед хворих – 809 дітей та медпрацівників. На жаль, померли від наслідків недуги – 450 українців.

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Також за минулу добу збільшилась кількість госпіталізацій, у порівнянні зі вчорашнім днем – 2 998 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою потребували допомоги медиків. Водночас вдалося побороти недугу за той самий час 26 804 особам.

Темпи тестувань

Загалом здійснили 83 852 тестувань за добу, зокрема:

методом ПЛР – 40 611;

методом ІФА – 8 351;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 890.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 519;

Вінницька область – 369;

Волинська область – 379;

Дніпропетровська область – 358;

Донецька область – 723;

Житомирська область – 187;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 530;

Івано-Франківська область – 166;

Київська область – 489;

Кіровоградська область – 137;

Луганська область – 147;

Львівська область – 413;

Миколаївська область – 305;

Одеська область – 284;

Полтавська область – 705;

Рівненська область – 397;

Сумська область – 274;

Тернопільська область – 184;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 201;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 376;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 78.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.

Загалом провели 16 160 332 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал