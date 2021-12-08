Понад 9,3 тисячі хворих на COVID-19 виявили за добу: детальна статистика

8 грудня 2021 , 08:16
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Впродовж останньої доби, 7 грудня, в Україні виявили 9 371 нового хворого на коронавірус. Найбільше хворих знову у столиці

Ситуація з коронавірусом за добу

Серед хворих – 809 дітей та медпрацівників. На жаль, померли від наслідків недуги – 450 українців.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Також за минулу добу збільшилась кількість госпіталізацій, у порівнянні зі вчорашнім днем – 2 998 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою потребували допомоги медиків. Водночас вдалося побороти недугу за той самий час 26 804 особам.

Темпи тестувань

Загалом здійснили 83 852 тестувань за добу, зокрема:

  • методом ПЛР – 40 611;
  • методом ІФА – 8 351;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 890.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 519;
  • Вінницька область – 369;
  • Волинська область – 379;
  • Дніпропетровська область – 358;
  • Донецька область – 723;
  • Житомирська область – 187;
  • Закарпатська область – 329;
  • Запорізька область – 530;
  • Івано-Франківська область – 166;
  • Київська область – 489;
  • Кіровоградська область – 137;
  • Луганська область – 147;
  • Львівська область – 413;
  • Миколаївська область – 305;
  • Одеська область – 284;
  • Полтавська область – 705;
  • Рівненська область – 397;
  • Сумська область – 274;
  • Тернопільська область – 184;
  • Харківська область – 309;
  • Херсонська область – 201;
  • Хмельницька область – 390;
  • Черкаська область – 376;
  • Чернівецька область – 122;
  • Чернігівська область – 78.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.

Загалом провели 16 160 332 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Автор: Аліна Оліховська