В Україні старші вікові групи не захищені проти COVID-19

Зокрема, згідно з даними електронної системи охорони здоров'я за період з 26 червня по 26 вересня 2021 року, частка невакцинованих померлих від COVID-19 серед людей старше 60 років сягає 98,3%.

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Враховуючи таку критичну ситуацію медики просять усіх українців допомогти близьким літнього віку записатися на щеплення. Зробити це можна тут.

Вакцинація врятує їх від ризиків важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті, –

наголосили у МОЗ.

Актуальна статистика вакцинації