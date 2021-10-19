В Україні старші вікові групи не захищені проти COVID-19
Зокрема, згідно з даними електронної системи охорони здоров'я за період з 26 червня по 26 вересня 2021 року, частка невакцинованих померлих від COVID-19 серед людей старше 60 років сягає 98,3%.
Увага Рекорд смертей: COVID-19 в Україні підтвердили у 15,5 тисяч людей, понад 500 померли
Враховуючи таку критичну ситуацію медики просять усіх українців допомогти близьким літнього віку записатися на щеплення. Зробити це можна тут.
Вакцинація врятує їх від ризиків важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті, –
наголосили у МОЗ.
Актуальна статистика вакцинації
- За добу 18 жовтня вдалося щепити проти коронавірусу 193 069 українців, зокрема першу дозу отримали 109 667 людей, другу – 83 402 людини.
- Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 14 635 480 щеплень.