Понад половина українців страждає від надмірної ваги, – ВООЗ

Джерело:ВООЗ Україна
В Україні понад половина населення має надмірну вагу. Кожен четвертий громадянин страждає від ожиріння.
Нормальні цифри на вагах бачить трохи менше 40% відсотків укранців. Про це свідчать результати дослідження STEPS.
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Лише 39,6% українців мали нормальну вагу в 2019 році, тоді як 59,1% населення мали надмірну вагу, а 24,8% – ожиріння,
– йдеться у повідомленні.
У ВООЗ наголосили, що ожиріння є одним із основних факторів ризику виникнення таких захворювань, як діабет, серцево-судинні захворювання, інсульт та деякі види раку.
Щоб запобігти появі надмірної ваги та ожиріння, медики радять: