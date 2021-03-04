Понад половина українців страждає від надмірної ваги, – ВООЗ

В Україні понад половина населення має надмірну вагу. Кожен четвертий громадянин страждає від ожиріння.

Нормальні цифри на вагах бачить трохи менше 40% відсотків укранців. Про це свідчать результати дослідження STEPS.

Читайте також Створили нові надефективні ліки проти ожиріння

Лише 39,6% українців мали нормальну вагу в 2019 році, тоді як 59,1% населення мали надмірну вагу, а 24,8% – ожиріння,

– йдеться у повідомленні.

Ожиріння може викликати низку захворювань

У світі 4 березня відзначають Всесвітній день боротьби з ожирінням.

У ВООЗ наголосили, що ожиріння є одним із основних факторів ризику виникнення таких захворювань, як діабет, серцево-судинні захворювання, інсульт та деякі види раку.

Щоб запобігти появі надмірної ваги та ожиріння, медики радять: