За минулу добу госпіталізували 699 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 78 пацієнтів, водночас видужали – 4 802 людини.
До теми Пандемія рухається швидше, ніж розподіл вакцин, – ВООЗ
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 28 321 особу,
- методом ІФА – 9 718 осіб,
- експрес-тестами – 20 814 осіб.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 243 випадків;
- Вінницька область – 18 випадків;
- Волинська область – 28 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 випадків;
- Донецька область – 47 випадків;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 52 випадки;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 75 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 14 випадків;
- Миколаївська область – 46 випадків;
- Одеська область – 36 випадків;
- Полтавська область – 32 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 31 випадок;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 64 випадки;
- Херсонська область – 53 випадки;
- Хмельницька область – 50 випадків;
- Черкаська область – 42 випадки;
- Чернівецька область – 22 випадки;
- Чернігівська область – 11 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.