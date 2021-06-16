Понад тисяча хворих на COVID-19 в Україні: статистика в областях

В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 1045 людей. Серед них – 46 дітей та 23 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізували 699 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 78 пацієнтів, водночас видужали – 4 802 людини.

До теми Пандемія рухається швидше, ніж розподіл вакцин, – ВООЗ

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 321 особу,

методом ІФА – 9 718 осіб,

експрес-тестами – 20 814 осіб.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 243 випадків;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 28 випадків;

Дніпропетровська область – 55 випадків;

Донецька область – 47 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 52 випадки;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 75 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 46 випадків;

Одеська область – 36 випадків;

Полтавська область – 32 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 31 випадок;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 64 випадки;

Херсонська область – 53 випадки;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 42 випадки;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 11 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 226 037 людини. Станом на 16 червня одужали – 2 140 978 людей. Жертвами коронавірусу в країні стали 51 847 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу