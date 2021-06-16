Понад тисяча хворих на COVID-19 в Україні: статистика в областях

16 червня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 1045 людей. Серед них – 46 дітей та 23 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізували 699 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 78 пацієнтів, водночас видужали – 4 802 людини.

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 28 321 особу,
  • методом ІФА – 9 718 осіб,
  • експрес-тестами – 20 814 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 226 037 людини. Станом на 16 червня одужали – 2 140 978 людей. Жертвами коронавірусу в країні стали 51 847 людей. 

 Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 243 випадків; 
  • Вінницька область – 18 випадків;
  • Волинська область – 28 випадків;
  • Дніпропетровська область – 55 випадків;
  • Донецька область – 47 випадків;
  • Житомирська область – 12 випадків;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 52 випадки;
  • Івано-Франківська область – 10 випадків;
  • Київська область – 75 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Миколаївська область – 46 випадків;
  • Одеська область – 36 випадків;
  • Полтавська область – 32 випадків;
  • Рівненська область – 27 випадків;
  • Сумська область – 31 випадок;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 64 випадки;
  • Херсонська область – 53 випадки;
  • Хмельницька область – 50 випадків;
  • Черкаська область – 42 випадки;
  • Чернівецька область – 22 випадки;
  • Чернігівська область – 11 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська