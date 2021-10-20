За цей самий період в країні зареєстрували 34 073 хворих на коронавірус. З них найбільше у столиці.

До теми Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

Так, за минулу добу в Москві виявили 5 847 хворих на коронавірус. Ще 3 274 хворих зареєстрували у Санкт-Петербурзі, 2 590 – у Московській області.

Варто зауважити, що Росія перебуває на першому місці в Європі за смертністю від коронавірусу. За загальною кількістю виявлених випадків інфікування країна поступається лише Великій Британії.

Тим часом росіяни не надто поспішають вакцинуватися. Станом на 18 жовтня двома дозами було імунізовано лише 32,41% населення країни.

Зауважимо, що в Росії доступні лише 2 місцеві COVID-вакцини: "Супутник-V" та "EpiVacCorona". Препарати від інших виробників заборонено використовувати навіть у приватних клініках.

Захворюваність на коронавірус в Росії станом на 20 жовтня

Джерело: Стопкоронавирус.рф