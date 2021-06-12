Госпіталізації потребували 709 пацієнтів з COVID-19. Померли від ускладнень хвороби, на жаль, 69 пацієнтів. Водночас видужали 4 905 людей. 

Варто знати Які хвороби передаються через брудні руки

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 26 999 людей,
  • методом ІФА – 10 910 людей,
  • експрес-тестами – 16 912 людей.

Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах

  • Київ – 215 випадків;
  • Вінницька область – 20 випадків;
  • Волинська область – 39 випадків;
  • Дніпропетровська область – 52 випадків;
  • Донецька область – 84 випадки;
  • Житомирська область – 26 випадків;
  • Закарпатська область – 29 випадків;
  • Запорізька область – 46 випадків;
  • Івано-Франківська область – 16 випадків;
  • Київська область – 102 випадків;
  • Кіровоградська область – 14 випадків;
  • Луганська область – 7 випадків;
  • Львівська область – 84 випадків;
  • Миколаївська область – 45 випадків;
  • Одеська область – 50 випадків;
  • Полтавська область – 30 випадків;
  • Рівненська область – 41 випадків;
  • Сумська область – 36 випадків;
  • Тернопільська область – 24 випадки;
  • Харківська область – 104 випадки;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Хмельницька область – 34 випадки;
  • Черкаська область – 53 випадки;
  • Чернівецька область – 27 випадки;
  • Чернігівська область – 54 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 222 701 особа;
  • одужало – 2 125 685 осіб;
  • летальних випадків – 51 646;

Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу
Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу