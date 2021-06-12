Понад тисяча українців захворіли на COVID-19, видужали – майже 5 тисяч, – МОЗ

В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 1 274 людей, серед них – 40 дітей та 53 медпрацівники.
Госпіталізації потребували 709 пацієнтів з COVID-19. Померли від ускладнень хвороби, на жаль, 69 пацієнтів. Водночас видужали 4 905 людей.
Варто знати Які хвороби передаються через брудні руки
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26 999 людей,
- методом ІФА – 10 910 людей,
- експрес-тестами – 16 912 людей.
Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах
- Київ – 215 випадків;
- Вінницька область – 20 випадків;
- Волинська область – 39 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 випадків;
- Донецька область – 84 випадки;
- Житомирська область – 26 випадків;
- Закарпатська область – 29 випадків;
- Запорізька область – 46 випадків;
- Івано-Франківська область – 16 випадків;
- Київська область – 102 випадків;
- Кіровоградська область – 14 випадків;
- Луганська область – 7 випадків;
- Львівська область – 84 випадків;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 50 випадків;
- Полтавська область – 30 випадків;
- Рівненська область – 41 випадків;
- Сумська область – 36 випадків;
- Тернопільська область – 24 випадки;
- Харківська область – 104 випадки;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 34 випадки;
- Черкаська область – 53 випадки;
- Чернівецька область – 27 випадки;
- Чернігівська область – 54 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 222 701 особа;
- одужало – 2 125 685 осіб;
- летальних випадків – 51 646;
Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу