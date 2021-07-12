Ольга Маслова – кандидатка біологічних наук, засновниця науково-популярної ініціативи Nobilitet, співавторка жіночого календаря Solomia Today – розповіла, чому це не так. Науковиця називає це так званим "соціальним джетлагом".

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Соціальний джетлаг

Вона пояснила, що ми нікуди не летимо, не змінюємо часовий пояс, але організм відчуває те саме. Це відбувається, якщо ми робимо велику різницю часу сну в будній та вихідний день у понад 2 – 3 години.

Ольга Маслова “ Тобто, якщо в будній день ви прокидаєтеся о 8 годині ранку, а на вихідних о 10 – то все буде нормально. А якщо о 5 та о 12 – організм дуже виснажується ”.

Через це і з'являється багато мемчиків про те, що люди ненавидять понеділок, хоча "понеділок не винен, а організм просто не може адаптуватися".

Ба більше, людина тоді важче контролює свою поведінку та настрій.

Увага! Дорослі мають регулярно cпати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше – 9 годин сну на добу. Лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин.