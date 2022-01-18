Попереду ера глобальних пандемій, – прем'єр Ізраїлю
Джерело:твіттер ВЕФ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт вважає, що людство може зіткнутися з іншими інфекційними захворюваннями та увійти в еру глобальних пандемій.
Відповідну заяву Нафталі Беннетт зробив на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. За його словами, це може статися після того, як світ переможе COVID-19.
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Навіть якщо COVID-19 зникне, є ймовірність, що ми вступимо в еру глобальних пандемій,
– припустив Беннетт.
До слова, одним із останніх рішень Ізраїлю задля протидії пандемії COVID-19 є пропозиція вакцинації проти коронавірусу дітей з 6-місячного віку. Вакцинація малюків може початися вже у квітні.
Ізраїль ще на початку 2021 року став першою країною, яка почала вакцинацію від COVID-19. Нещодавно у країні схвалили другу бустерну вакцину від коронавірусу Pfizer для літніх людей у будинках для людей похилого віку, геріатричних палатах і відповідних установах.
Інші прогнози щодо завершення пандемії
- Гендиректор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірусна інфекція не зникне у світі ще протягом декількох років.
- У ВООЗ вважають, що з часом пандемія COVID-19 перейде до фази ендемії. Однак, в організації заявили, що для цього необхідно імунізувати 80 – 85% населення кожної країни. Лише в такому випадку існує можливість переходу в ендемічну фазу.
- Німецький очільник МОЗ вважає, що людство не зможе перемогти коронавірус щонайменше 4 найближчих роки.
Тож, більшість вчених сходяться на тому, що колективний імунітет проти COVID-19 малореальний. Навіть враховуючи той факт, що вакцини стали доступними в багатьох країнах і частина людей отримали імунітет за допомогою вакцинації, ревакцинації, або після того, як перехворіли.
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