Ляшко пояснив, чому схвалили бустерну вакцинацію для всіх

Найближчим часом в Україні очікують чергове зростання захворюваності на COVID-19. Аби попередити новий сплеск пандемії у МОЗ почали активно підготовку медичної системи.

Саме тому очільник МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ про бустерну вакцинацію для усіх, хто вже отримав стандартний курс щеплень.

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Новий сплеск захворюваності не за горами

Віктор Ляшко нагадав, що у світі зафіксували новий абсолютний рекорд добових випадків коронавірусу – 2 мільйони 552 тисячі. А також те, що наразі зростання кількості випадків відбувається на всіх континентах.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Медична система готується до чергового зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Водночас ми закликаємо всіх українців зробити свідомий вибір на користь вакцинації від коронавірусної хвороби та допомогти нам здолати епідемію”.

Яка ситуація з вакцинацією в Україні

За даними голови МОЗ, наразі лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення:

Київ (73%),

Київська (55%),

Полтавська (51%) області.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу 14 778 319 людей, повністю імунізовані 13 905 862 людини.

Додатковою дозою щепилися 5 399 людей, а ревакцинувалися – 11 596.

Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (окрім 7 січня, коли вихідний день), а тому закликав українців не відкладати вакцинацію.

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Також міністр зауважив, що вакцин в Україні є достатньо і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз.

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні кілька днів поспіль зростає кількість випадків інфікування коронавірусом. Так, станом на 6 січня, впродовж доби в Україні підтвердили коронавірус у 6 632 людей.

До лікарень госпіталізували 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 187 українців. Натомість видужали – 9 121 людина.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 689 291 випадок захворювання на коронавірус.

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