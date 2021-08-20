Лідер відзначив, що з вересня 2021 року усім американцям пропонуватимуть бустерні щеплення. Попри це, мільйони жителів країни ще досі не зробили навіть першого щеплення.

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"Коли ми бачимо докази того, що імунітет слабшає, особливо перед обличчям варіанту Дельта, – ми зобов'язані діяти, щоб захистити людей вдома", – відзначив головний хірург США Вівек Мерті.

Зрештою, президент США та його дружина також погодилися зробити третє щеплення проти коронавірусу. Під час інтерв’ю Байден не розкривав подробиць, однак підтвердив інформацію щодо бустерної вакцинації.

Вакцинація бустерними дозами у світі та реакція ВООЗ

Влада США раніше озвучила плани з 20 вересня почати вводити третю дозу вакцини тим, хто понад вісім місяців тому отримав щеплення препаратами від Pfizer або Moderna.

За деякими даними, країни з низьким та середнім рівнем доходу все ще борються за доступ до вакцин. У найбідніших країнах лише приблизно 1% населення отримало одну дозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я засудила треті дози вакцин на цьому етапі пандемії, порівнюючи введення третіх ін'єкцій з роздачею рятувальних жилетів людям, у яких вони вже є, "поки ми залишаємо інших людей тонути".

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