Документ передбачає введення додаткових обмежень для людей, які не зробили щеплення проти коронавірусу. А також – обов'язкову вакцинацію медпрацівників.

До теми У Франції протестували через обов'язкову вакцинацію: виникли сутички – відео

Ковід-перепустки

Крім цього, планують розширити дію так званих санітарних перепусток для нещеплених.

Тим часом через низку змін у проєкті закону, ще потрібно узгодити його остаточний текст, щоб прийти до компромісу. Очікується, що це відбудеться 25 липня.

Протести через вакцинацію у Франції

  • У Франції 24 липня понад 160 тисяч французів вийшли на вулиці десятків міст країни з протестами проти посилення карантинних заходів.
  • Зокрема, виступали проти розширення дії так званих санітарних перепусток, які необхідні нещепленим від коронавірусу жителям Франції.
  • В кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження діють уже з 21 липня: вхід дозволяється лише щепленим, людям, які перехворіли на COVID-19 або показали негативний тест.
  • Посилені правила діятимуть при режимі надзвичайного стану, у Франції його продовжили до кінця жовтня 2021 року.
  • Від обов'язкового тестування будуть звільнені неповнолітні.