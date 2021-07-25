Документ передбачає введення додаткових обмежень для людей, які не зробили щеплення проти коронавірусу. А також – обов'язкову вакцинацію медпрацівників.

До теми У Франції протестували через обов'язкову вакцинацію: виникли сутички – відео

Ковід-перепустки

Крім цього, планують розширити дію так званих санітарних перепусток для нещеплених.

Довідка. У Франції з 21 липня коронавірусні "перепустки" стали обов'язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. З серпня 2021 року їхнє застосування хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком.

Тим часом через низку змін у проєкті закону, ще потрібно узгодити його остаточний текст, щоб прийти до компромісу. Очікується, що це відбудеться 25 липня.

Протести через вакцинацію у Франції