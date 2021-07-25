Документ передбачає введення додаткових обмежень для людей, які не зробили щеплення проти коронавірусу. А також – обов'язкову вакцинацію медпрацівників.
До теми У Франції протестували через обов'язкову вакцинацію: виникли сутички – відео
Ковід-перепустки
Крім цього, планують розширити дію так званих санітарних перепусток для нещеплених.
Тим часом через низку змін у проєкті закону, ще потрібно узгодити його остаточний текст, щоб прийти до компромісу. Очікується, що це відбудеться 25 липня.
Протести через вакцинацію у Франції
- У Франції 24 липня понад 160 тисяч французів вийшли на вулиці десятків міст країни з протестами проти посилення карантинних заходів.
- Зокрема, виступали проти розширення дії так званих санітарних перепусток, які необхідні нещепленим від коронавірусу жителям Франції.
- В кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження діють уже з 21 липня: вхід дозволяється лише щепленим, людям, які перехворіли на COVID-19 або показали негативний тест.
- Посилені правила діятимуть при режимі надзвичайного стану, у Франції його продовжили до кінця жовтня 2021 року.
- Від обов'язкового тестування будуть звільнені неповнолітні.