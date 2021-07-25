Попри масштабні протести: у Франції схвалили посилення обмежень для нещеплених від COVID-19

Напередодні у Франції десятки тисяч людей вийшли на протест через плани уряду зробити вакцинацію проти коронавірусу ледь не примусовою. Попри це, сенат схвалив рішення про жорсткі обмеження.

Документ передбачає введення додаткових обмежень для людей, які не зробили щеплення проти коронавірусу. А також – обов'язкову вакцинацію медпрацівників.

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Ковід-перепустки

Крім цього, планують розширити дію так званих санітарних перепусток для нещеплених. Як повідомили у Le Monde та Le Figaro, політики вирішили, що нові правила щодо пропусків мають запрацювати з 15 вересня, а не 30 серпня, як пропонувалось раніше.

У Франції з 21 липня коронавірусні "перепустки" стали обов'язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку.

Сенатори вирішили, що перепустки будуть необхідні лише для дорослих. У проєкті закону прибрали згадку про те, що вони знадобляться дітям від 12 років.

Також ухвалили поправку, за якою відвідувати супермаркети та літні тераси закладів харчування можна буде й без документа.

Тим часом через низку змін у проєкті закону, ще потрібно узгодити його остаточний текст, щоб прийти до компромісу. Очікується, що це відбудеться 25 липня.

Протести через вакцинацію у Франції