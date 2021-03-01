У Міністерстві охорони здоров'я раніше анонсували, що онлайн-запис на вакцинацію проти коронавірусу буде доступний з 1 березня. Водночас станом на ранок такої можливості в українців немає: на сайті не існує відповідного запису, як і в додатку "Дія".

Що обіцяли в МОЗ

23 лютого у день, коли в Україну прибула партія вакцин Oxford/AstraZeneca, МОЗ заявило, що спільно з Міністерством цифрової трансформації збільшило кількість послуг, які може отримати громадянин у своєму смартфоні або з комп'ютера, не виходячи з дому, зокрема – можливість запису на вакцинацію проти COVID-19.

До теми Онлайн-система для запису на вакцинацію вже готова

Ми створили послугу "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19", який буде доступний у застосунку та на порталі "Дія",

– заявив на одному з минулих брифінгів заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер.

Зі слів заступника міністра, послуга стосується українців, які хочуть записатись у чергу, віком від 18 до 55 років, вакцинація яких за планом МОЗ передбачена на 5-у етапі.

Наразі запис на вакцинацію недоступний

1 березня на сайті МОЗ, де українці мали б записуватись в чергу, немає відповідного блоку. Перевірити можна тут.

Записатись на вакцинацію, начебто можна було б також зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ (0 800 60 20 19). Станом на 10 ранку оператори повідомили, що наразі запис ще неможливий, а буде доступним "після 12-ї або 15-ї" години.

Зауважимо, що під час ранкового брифінгу МОЗ, де звітував про роботу заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер, не згадали жодним чином про початок онлайн-запису на вакцинацію.

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Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу