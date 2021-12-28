Проблема хвороби Альцгеймера

Найпоширеніша причина деменції – це хвороба Альцгеймера, з нею пов'язано 60 – 70% випадків у всьому світі. Зараз у світі близько 50 мільйонів людей живе з деменцією, однак, за прогнозами ВООЗ, до 2030 року їх буде 82 мільйони, а до 2050 – уже 152.

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Деменція призводить до серйозних когнітивних порушень: крім забудькуватості і втрати почуття часу, пацієнти часто перестають орієнтуватися навіть у власному будинку, не можуть самі за собою доглядати, їхній настрій і поведінка часто змінюються, бувають напади агресії. Зазвичай хвороба вражає людей похилого віку, але в 9% випадків вона проявляється у віці до 65 років.

Все більше випадків деменції та хвороби Альцгеймера виявляють у небагатих країнах. Саме в них відбувається основне зростання захворюваності.

Зменшення кількості випадків хвороби Альцгеймера

Водночас у США з 2008 по 2017 рік кількість нових випадків істотно знизилася. У 2008 році на деменцію страждали 12,2% літніх американців, а у 2017 – 10%. Якби поширеність залишилася на колишньому рівні, то зараз людей із віковими когнітивними порушеннями було б на 1,3 мільйона більше.

Щоб виявити цю статистику, дослідники опрацювали дані 5,4 мільйона літніх громадян США. Щороку з 2008 до 2017 року їх опитували та з'ясовували, чи є у них труднощі з концентрацією уваги, запам'ятовуванням, прийняттям рішень та іншими когнітивними функціями. Вчені пов'язують покращення ситуації з деменцією з освітою.

Раніше вчені натренували нейромережу визначати деменцію у літніх відвідувачів клінік, які займаються питаннями пам'яті. Штучний інтелект зміг за 2 роки до появи перших очевидних симптомів передбачити розвиток хвороби з 92% точністю.