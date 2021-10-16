Статистика COVID-19 в Україні: як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 2 859 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 277 пацієнтів. Натомість одужали 5 874 людини.

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Лабораторії здійснили 90186 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

  • методом ПЛР – 41360,
  • методом ІФА – 7 686,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 41140.

COVID-19 в областях: добовий приріст хворих

  • м. Київ – 525 випадків;
    Вінницька область – 208 випадків;
    Волинська область – 229 випадків;
    Дніпропетровська область – 669 випадків;
    Донецька область – 563 випадки;
    Житомирська область – 666 випадків;
    Закарпатська область – 96 випадків;
    Запорізька область – 917 випадків;
    Івано-Франківська область – 232 випадки;
    Київська область – 365 випадків;
    Кіровоградська область – 69 випадків;
    Луганська область – 592 випадки;
    Львівська область – 927 випадків;
    Миколаївська область – 207 випадків;
    Одеська область – 1 321 випадок;
    Полтавська область – 152 випадки;
    Рівненська область – 514 випадків;
    Сумська область – 749 випадків;
    Тернопільська область – 163 випадки;
    Харківська область – 1 293 випадки;
    Херсонська область – 831 випадок;
    Хмельницька область – 423 випадки;
    Черкаська область – 291 випадок;
    Чернівецька область – 516 випадків;
    Чернігівська область – 465 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

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