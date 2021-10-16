Статистика COVID-19 в Україні: як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 2 859 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 277 пацієнтів. Натомість одужали 5 874 людини.
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Лабораторії здійснили 90186 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- методом ПЛР – 41360,
- методом ІФА – 7 686,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 41140.
COVID-19 в областях: добовий приріст хворих
- м. Київ – 525 випадків;
Вінницька область – 208 випадків;
Волинська область – 229 випадків;
Дніпропетровська область – 669 випадків;
Донецька область – 563 випадки;
Житомирська область – 666 випадків;
Закарпатська область – 96 випадків;
Запорізька область – 917 випадків;
Івано-Франківська область – 232 випадки;
Київська область – 365 випадків;
Кіровоградська область – 69 випадків;
Луганська область – 592 випадки;
Львівська область – 927 випадків;
Миколаївська область – 207 випадків;
Одеська область – 1 321 випадок;
Полтавська область – 152 випадки;
Рівненська область – 514 випадків;
Сумська область – 749 випадків;
Тернопільська область – 163 випадки;
Харківська область – 1 293 випадки;
Херсонська область – 831 випадок;
Хмельницька область – 423 випадки;
Черкаська область – 291 випадок;
Чернівецька область – 516 випадків;
Чернігівська область – 465 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
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