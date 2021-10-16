Статистика COVID-19 в Україні: як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 2 859 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 277 пацієнтів. Натомість одужали 5 874 людини.

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Лабораторії здійснили 90186 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 41360,

методом ІФА – 7 686,

досліджень експрес-тестами на антиген – 41140.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 623 882 випадки захворювання. Станом на 16 жовтня одужали 2 322 456 людей. Жертвами коронавірусу стали 60 414 людей.

COVID-19 в областях: добовий приріст хворих

м. Київ – 525 випадків;

Вінницька область – 208 випадків;

Волинська область – 229 випадків;

Дніпропетровська область – 669 випадків;

Донецька область – 563 випадки;

Житомирська область – 666 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 917 випадків;

Івано-Франківська область – 232 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 69 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 927 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 1 321 випадок;

Полтавська область – 152 випадки;

Рівненська область – 514 випадків;

Сумська область – 749 випадків;

Тернопільська область – 163 випадки;

Харківська область – 1 293 випадки;

Херсонська область – 831 випадок;

Хмельницька область – 423 випадки;

Черкаська область – 291 випадок;

Чернівецька область – 516 випадків;

Чернігівська область – 465 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

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