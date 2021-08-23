Там спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Про це мовиться у оновлених даних щодо визначення рівня епіднебезпеки в Україні від Міністерства охорони здоров'я.
Зверніть увагу В Україні понад 600 хворих на коронавірус: актуальна статистика МОЗ
Цей показник перевищений на Буковині. Так, у Чернівецькій області він становить 66,9%, станом на 22 липня.
Як уточнюється, станом на 21 серпня цей показник був перевищений у Рівненській (53,2%) і Чернівецькій (71,8%) областях.
Чернівецька область України не відповідає зеленій зоні / Фото МОЗ
Рівень захворюваності
Крім цього, найвищий рівень захворюваності по країні станом зафіксували у Луганській області – 87 і у Києві – 81. При цьому, показник становить менш ніж 75 на 100 тисяч населення. Найнижчий – у Кіровоградській області – 8.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус в Україні: актуальне
Джерело: МОЗ
- Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 610 випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих 33 дітей та 3 медпрацівники.
- Госпіталізували до лікарень 425 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 17 людей. Водночас видужали щонайменше 434 людини.
- За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 2 275 171 людина. Станом на 23 серпня про одужання повідомили 2 201 433 особи. На жаль, жертвами пандемії стали 53 474 людини – у них був ускладнений перебіг хвороби чи наявність супутніх захворювань.