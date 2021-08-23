Там спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Про це мовиться у оновлених даних щодо визначення рівня епіднебезпеки в Україні від Міністерства охорони здоров'я.

Зверніть увагу В Україні понад 600 хворих на коронавірус: актуальна статистика МОЗ

Цей показник перевищений на Буковині. Так, у Чернівецькій області він становить 66,9%, станом на 22 липня.

Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Як уточнюється, станом на 21 серпня цей показник був перевищений у Рівненській (53,2%) і Чернівецькій (71,8%) областях.



Чернівецька область України не відповідає зеленій зоні / Фото МОЗ

Рівень захворюваності

Крім цього, найвищий рівень захворюваності по країні станом зафіксували у Луганській області – 87 і у Києві – 81. При цьому, показник становить менш ніж 75 на 100 тисяч населення. Найнижчий – у Кіровоградській області – 8.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: актуальне

Джерело: МОЗ