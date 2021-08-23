Попри зелену зону карантину: одна область України лідирує за рівнем госпіталізацій

23 серпня 2021 , 14:19
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Джерело:

МОЗ

Станом на 23 серпня в Україні всі регіони і місто Київ перебувають на зеленому рівні епідемічної небезпеки. Разом з тим, показники в одному з регіонів поза межами норми.

Там спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Про це мовиться у оновлених даних щодо визначення рівня епіднебезпеки в Україні від Міністерства охорони здоров'я.

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Цей показник перевищений на Буковині. Так, у Чернівецькій області він становить 66,9%, станом на 22 липня.

Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Як уточнюється, станом на 21 серпня цей показник був перевищений у Рівненській (53,2%) і Чернівецькій (71,8%) областях.


Чернівецька область України не відповідає зеленій зоні / Фото МОЗ

Рівень захворюваності

Крім цього, найвищий рівень захворюваності по країні станом зафіксували у Луганській області – 87 і у Києві – 81. При цьому, показник становить менш ніж 75 на 100 тисяч населення. Найнижчий – у Кіровоградській області – 8.

 

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: актуальне

Джерело: МОЗ

  • Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 610 випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих 33 дітей та 3 медпрацівники.
  • Госпіталізували до лікарень 425 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 17 людей. Водночас видужали щонайменше 434 людини.
  • За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 2 275 171 людина. Станом на 23 серпня про одужання повідомили 2 201 433 особи. На жаль, жертвами пандемії стали 53 474 людини – у них був ускладнений перебіг хвороби чи наявність супутніх захворювань.
Автор: Аліна Оліховська