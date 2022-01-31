Довгий час наукова спільнота вірила, що це ключ до управління хворобою. Тим часом досі немає чітких доказів, що це впливає на зниження симптомів.

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У новій роботі вчені нещодавно виявили, що ця найпопулярніша теорія – не працює. Тож дослідники з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско розробили новий метод тестування ліків, який вивчає механізми, що змінюються у нейронах пацієнтів у результаті лікування.

Чому ліки не працюють

Довідка. Хвороба Альцгеймера – найпоширеніша форма деменції – досі залишається невиліковною. За останні 20 років не було зареєстровано жодного нового терапевтичного засобу. Виняток становить препарат адухельм, який викликав буквально розкол у науковому світі: попри схвалення FDA, він ще повинен довести свою клінічну ефективність.

Враховуючи проблеми адухельму та інших експериментальних препаратів, вчені прагнули зрозуміти, чому вони не працюють в організмі людини. Більшість із них націлені на знищення білкових скупчень – бляшок білків тау та амілоїду, проте значних клінічних результатів ця стратегія поки що не дає.

Також поки не ясно, що є першопричиною накопичення білкових відкладень у головному мозку.

Новий метод лікування

Новий метод тестування ліків використовує плюрипотентні стовбурові клітини (тип стовбурових клітин, отриманих штучно в лабораторних умовах зі зрілих клітин організму ссавців, зокрема людини), які перетворюються на нейрони.

Ця модель дозволяє оцінити всі механізми та етапи дії препаратів на головні клітини головного мозку. Оскільки виявилося, що препарати, що не показали ефективність у клінічних дослідженнях, виправляють лише деякі "поломки" в механізмах, які сприяють розвитку хвороби.

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Наприклад, вони націлюються на знищення амілоїдних бляшок або де-діференціюють нейрони. У першому випадку, на думку авторів, такі дії не є своєчасними, а в другому – відсутність нових синаптичних зв'язків не дозволяє налагодити комунікацію і, відповідно, покращити пам'ять.

Ми бачимо, що усунення білкових бляшок аж ніяк не виліковує захворювання. Цей механізм перебуває далеко внизу за перебігом розвитку хвороби, тому вплив на нього не дасть результату,

– прокоментував автор роботи Шанкар Субраманіам.

Що далі робити із цими висновками

Тепер вчені мають намір підтвердити висновки на складніших зразках тканин. Подальші дослідження дозволять детально вивчити всі залучені у розвитку хвороби механізми, щоб визначити найефективнішу мету нових ліків. Це дозволить радикально змінити існуючі підходи до лікування хвороби Альцгеймера.