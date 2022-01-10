Тому, за словами авторів, ці дані потрібно інтерпретувати з обережністю. Завжди є ймовірність, що результати є простою кореляцією.

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Нове дослідження грибів

Однак, це одне з перших великих обсерваційних досліджень щодо загального споживання грибів і депресії. Воно містить дані про дієту та психічне здоров’я понад 24 000 дорослих у Сполучених Штатах з 2005 по 2016 рік.

Між видами грибів немає жодної різниці, проте найчастіше учасники дослідження їли білі печериці, які багаті на калій і, як вважається, допомагають знизити тривожність.

Чому гриби захищають від депресії

Що саме в деяких грибах робить їх корисними для нашого здоров’я, досі залишається загадкою.

Але поки що вчені припускають, що гриби знижують ризик розвитку депресії через безліч корисних речовин, що містяться в них, але потрібно ще багато молекулярних та клінічних досліджень, щоб підтвердити або спростувати це.