Популярні ліки проти болю спини виявилися неефективними

Біль у спині – глобальна проблема, яка залишається серед провідних причин інвалідності протягом останніх 30 років. Міорелаксанти (засоби для розслаблення м'язів) – один з головних класів ліків, що пропонуються для її лікування.

Як відбувалося дослідження

Учені з Австралії звернули увагу, що в різних країнах рекомендації з призначення міорелаксантів при болю в спині відрізняються. Наприклад в США один з видів рекомендують як препарат першої лінії, а в Бельгії закликають його не використовувати.

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Вчені провели новий огляд і метааналіз ефективності та безпеки міорелаксантів. Вони розглянули 31 рандомізованих досліджень, в якому брали участь понад 6500 осіб.

Ефективність міорелаксантів

У деяких дослідженнях міорелаксанти не продемонстрували ніякого позитивного ефекту.

У частині наукових робіт препарати при прийманні протягом 3 – 13 тижнів полегшували біль в спині лише короткочасно. Однак цей ефект був настільки малий, що його не можна назвати клінічно значущим.

Тобто, дія міорелаксантів не давала помітного позитивного ефекту на життя пацієнтів. В такому випадку ефектом могло бути полегшення показників стану пацієнтів на 10 балів за 100-бальною шкалою оцінки болю.

Довгострокові ефекти застосування міорелаксантів при болю в спині не досліджували взагалі. Застосування цих ліків було пов'язано з ризиком появи побічних ефектів – запаморочення, слабкість, головний біль і нудота. Однак це зазвичай не приводило до переривання лікування.

Наявність невеликого ефекту вказує на те, що деяким пацієнтам ці препарати потенційно можуть приносити користь. Але сьогодні про неї практично не можна судити. Якість досліджень ефективності міорелаксантів залишається низькою,

– зазначили науковці.