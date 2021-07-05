Популярні ліки проти головного болю знижують ризик смерті при 18 видах раку

У великому систематичному огляді вчені оцінили докази користі аспірину для онкологічних пацієнтів. Виявилось, що цей препарат може бути справді корисним при онкології.

Як відбувалося дослідження

Вчені провели систематичний огляд 118 досліджень, в яких брали участь близько 250 тисяч пацієнтів з 18 видами раку. Велика частина робіт була присвячена злоякісним пухлинам товстої кишки, молочної залози та простати. Також були виявлені докази його ефекту при раку печінки, раку легенів, раку мозку та інших.

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Автори фокусувалися лише на спостережних дослідженнях. У них за учасниками спостерігали тривалий час, зіставляючи, як протікають захворювання у людей, які приймають і не приймають аспірин. Такі дослідження не доводять, що аспірин є причиною кращого виживання пацієнтів з раком, однак вони дають важливу інформацію про його можливу користь.

Аспірин зменшує ризик смерті від раку

Аналіз досліджень показав, що приймання аспірину було пов'язаний зі зниженням ризику смерті від раку приблизно на 20%.

Вчені вважають, що наявні докази корисного ефекту аспірину при раку "виправдовують його використання" як додаткову терапію при різних видах раку.

Вчені також оцінили ризик розвитку найбільш небезпечного ускладнення, пов'язаного з прийманням аспірину – шлунково-кишкової кровотечі. Ця проблема зустрічалася у невеликої кількості пацієнтів, однак в цій групі не було смертей, пов'язаних з нею.

Наше дослідження показало, що аспірин не тільки допомагає знизити ризик смерті від раку, але і пов'язаний з затримкою поширення раку в організмі. Тому аспірин заслуговує розгляду як додаткове лікування для пацієнтів з раком, їх лікарі мають бути поінформовані про наявні докази,

– зазначили автори дослідження.

Вони підкреслили, що аспірин не здатний замінити інші методи лікування раку.