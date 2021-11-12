Популярні ліки проти тиску ефективно знижуть ризик діабету другого типу

Найбільший в історії метааналіз показав, що деякі препарати не тільки стабілізують тиск, але й мають потужний профілактичний ефект проти діабету 2 типу.

Нове дослідження ліків проти високого тиску

Вчені з Оксфордського та Брістольського університетів проаналізували дані 19 міжнародних досліджень за участю близько 146 тисяч осіб, у яких оцінювалися окремі класи гіпотензивних препаратів.

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Спостереження за добровольцями велися щонайменше 5 років. Вчені також скористалися даними 22 досліджень, де вивчався потенційний зв'язок п'яти основних типів ліків проти тиску з ризиком діабету.

Деякі ліки проти високого тиску знижуть ризик діабету

У цілому, регулярний прийом всіх типів препаратів показав очікуваний терапевтичний ефект — у середньому добровольців систолічний (верхній) тиск знизилося на 5 мм рт. ст. Але головним відкриттям було те, що прийом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ), наприклад, каптоприл, та блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА), наприклад, кандесартан, знижують відносний ризик розвитку діабету 2 типу на 16%.

В інших типів препаратів від тиску такого профілактичного ефекту немає. Вчені виявили також, що бета-блокатори та тіазидні діуретики фактично підвищують ймовірність розвитку діабету, попри те, що добре допомагають запобігти ризику інфаркту та інсульту.

На думку авторів дослідження, ці результати мають бути використані для оновлення рекомендацій з лікування артеріального тиску та профілактики діабету. Зокрема, під час вибору гіпотензивних препаратів лікарі мають враховувати ризик розвитку діабету у пацієнта.

Раніше науковці зі США прийшли до висновку, що вживання червоного м'яса підвищує ризик діабету у жінок. Дослідження тривало 8 років.