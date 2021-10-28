Дослідження ефективності антидепресанту проти коронавірусу

Нова робота – аналіз даних дослідження TOGETHER, у якому 741 пацієнт отримував флуоксамін, а 756 – плацебо. Учасники дослідження розпочинали лікування COVID-19 вдома. Ліки або плацебо їм давали протягом 10 днів двічі на добу після підтвердження лабораторного діагнозу.

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Флувоксамін полегшує перебіг коронавірусу

Вчених цікавив стан учасників дослідження на 28 день після початку хвороби. У групі флувоксаміну 79 (10,6%) з них знадобилася госпіталізація або спеціалізована допомога тривалістю понад 6 годин. Серед тих, хто отримував плацебо, таке лікування було потрібне 119 (15,7 %) пацієнтам.

Автори дослідження підрахували, що відносний ризик госпіталізації при прийомі антидепресанту на ранніх стадіях хвороби був нижчим на 32%. У групі флувоксаміну не помер жоден пацієнт, серед тих, хто отримує плацебо, було 12 смертей.

Вчені відзначають, що досліджені ними антидепресанти порівняно дешеві та прості у застосуванні. Вони вважають, що отримані дані можуть призвести до змін у поточних посібниках з лікування COVID-19.

Безпечність під питанням

Але інші науковці зазначили, що деякі питання щодо безпеки та ефективності флувоксаміну при COVID-19 залишаються відкритими. Вони наголосили, що потрібно уточнити, як цей препарат поєднується з іншими методами лікування та яка оптимальна схема призначення антидепресанту.

Нещодавно фармацевтична компанія Merck подала заявку в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на схвалення таблеток проти COVID-19. EMA почав прискорений процес ліцензування препарату.