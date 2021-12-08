Нове дослідження раку грудей

Дослідження фінансується Національним інститутом раку та Всесвітнім фондом досліджень раку Великої Британії. У ньому вчені проаналізували понад 50 тисяч жінок за восьмирічний період.

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Протягом цього часу жінок просили заповнювати анкети про їхні дієтичні звички. Половина учасниць дотримувалися вегетаріанської дієти та пили соєве молоко, інші вживали коров'яче.

Науковці скоригували всі фактори, які впливають на ризик раку, такі як споживання алкоголю, фізична активність, гормони та репродуктивний анамнез.

Молоко підвищує ризик раку грудей

Експеримент розпочали з метою визначення зв'язку між споживанням сої та раком грудей. Науковцям не вдалося встановити цей, але результати показали, що молоко збільшує ризик раку грудей.

Дослідження показало, що щоденне вживання молока, навіть у невеликих кількостях, може збільшити ризик захворювання на рак грудей на 80 відсотків,

– зазначили науковці.

Вчені підкреслили, що цей ефект спостерігався навіть за відносно низького споживання молока – менше чашки на день. В цьому випадку збільшення ризику становило понад 50%

Чому виникає такий ефект

Цей ефект пояснюють природними стимуляторами, які містяться в коров'ячому молоці, вони сприяють росту та поділу клітин – архетиповому механізму раку. Ці стимулятори підвищують рівень фактора росту IGFI (інсуліноподібного фактора росту 1), який має велике значення у ризику раку молочної залози.

Але поки науковцям вдалося лише зробити висновок про кореляцію між споживанням коров'ячого молока та раком молочної залози, а не підтвердити причинно-наслідковий зв'язок ефект.