Традиційний для японців зелений чай не тільки має дивовижний смак, але й містить багато корисних речовин. Науковці давно звернули увагу на властивості цього напою.

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Зелений чай зменшує ризик ускладнень коронавірусу

У новому дослідженні виявили зв'язок між споживанням зеленого чаю та важким гострим респіраторним синдромом, викликаним вірусом SARS-CoV-2 у населення Японії.

Експерти дійшли висновку, що зелений чай допомагає знизити ризик грипу та інфекцій верхніх дихальних шляхів. Крім того, вчені переконалися, що галлат епігаллокатехіну – органічна речовина, яка міститься в зеленому чаї – пригнічує інфекцію SARS-CoV-2. Також виявили, що країни з високим споживанням зеленого чаю мають нижчий рівень захворюваності та смертності від COVID-19.

Як відбувалося дослідження зеленого чаю

Учасниками дослідження були співробітники спеціалізованої лікарні Токіо. У роботі використовувалися дані повторного серологічного дослідження COVID-19 серед співробітників Національного центру глобальної охорони здоров'я та медицини Японії. Для участі в експерименті медпрацівники здали венозну кров на IgG та загальні антитіла проти білка нуклеокапсиду (N) SARS-CoV-2.

Потім в них запитали про споживання зеленого чаю протягом попереднього місяця з шістьма варіантами відповідей: від "≤2 чашок на тиждень" до "≥4 чашок на день". Учасники були поділені на чотири категорії на основі відповідей. У дослідженні брали участь 767 чоловіків та 1873 жінок віком від 21 до 75 років.

Майже не впливає на ризик зараження

Майже 40% учасників щоденно пили зелений чай. Споживання зеленого чаю визначалося за допомогою анкети, а зараження SARS-CoV-2 встановлювалося за допомогою внутрішніх записів випадків COVID-19, підтверджених тестами на антитіла або ПЛР. В результаті вчені не виявили статистично значущих доказів зв'язку між любов'ю до зеленого чаю та ризиком зараження SARS-CoV-2.

Однак у людей, які вживали понад чотири чашки чаю на день, шанси зараження SARS-CoV-2 були нижчими. Вчені стверджують, що це узгоджується з попередніми даними, які показують, що галлат епігалокатехіну може пригнічувати інфекцію та передачу SARS-CoV-2.