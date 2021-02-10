Популярний препарат проти астми ефективний проти коронавірусу

Кортикостероїди для лікування астми здатні захистити від ускладнень COVID-19 не тільки астматиків, але і всіх інших пацієнтів.

Попередні дослідження

У жовтні вчені зрозуміли те, що ймовірність смертності в астматиків була на 70% нижче, ніж у пацієнтів без цього захворювання.

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Інший недавній огляд 15 досліджень з різних країн, не виявив підвищений ризик важкого перебігу і смертності серед астматиків з коронавірусів. Вчені припустили, що інгаляційні кортикостероїди, що застосовуються для лікування астми, можуть мати певний захисний ефект.

Ліки проти астми діють на коронавірус

Ця гіпотеза лягла в основу дослідження STOIC, яке провели вчені Оксфордського Університету (University of Oxford). У ньому взяли участь 146 пацієнтів з підтвердженим COVID-19.

Половина добровольців приймала двічі на день 800 мкг будесоніду інгаляційного глюкокортикоїду, який застосовується при астмі та хронічній обструктивній хворобі легень (ХОЗЛ). Контрольна група пацієнтів отримувала стандартне лікування.

Аналіз за результатами 28 днів спостережень показав, що будесонід на 90% знижує потребу в невідкладної допомоги та госпіталізації. У добровольців, які використовували інгалятор двічі в день, значно швидше зникли симптоми COVID-19 в порівнянні з контрольною групою.

Автори дослідження визнали ці результати дуже перспективними та мають намір перевірити їх на більшій групі пацієнтів.