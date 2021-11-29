Популярний препарат проти COVID-19 виявився неефективним

Вчені Стенфордського університету оцінили ефективність фавіпіравіру – одного з неоднозначних препаратів. Він є і в українському протоколі лікування коронавірусу.

Втім, ефективність цього засобу проти COVID-19 – недоведена. Наразі опублікували попередні результати. Висновки поки що не пройшли експертну оцінку та опубліковані на сайті препринтів.

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Вони свідчать про те, що фавіпіравір виявився абсолютно марним для амбулаторних пацієнтів з COVID-19. Хоч і раніше були сумніви щодо цього засобу, зараз вчені не змогли довести користь цього препарату у зниженні смертності.

Міжнародний метааналіз із 9 досліджень за участю госпіталізованих пацієнтів не виявив статистичної різниці між кількістю пацієнтів, переведених із стаціонару до відділення інтенсивної терапії.

Зниження рівня смертності пацієнтів у групі фавіпіравіру вчені оцінили як "статистично незначне".

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Нове дослідження фавіпіравіру

У Стенфордському дослідженні вчені оцінювали ефективність фавіпіравіру для пацієнтів з легким перебігом COVID-19 та безсимптомних носіїв.

Брали участь 149 добровольців, які протягом 72 годин отримали позитивний ПЛР-тест.

З них – 116 отримували двічі на день фавіпіравір у дозуванні 1 800 мг, решта – мали стандартне лікування.

Протягом 28 днів фахівці спостерігали за всіма пацієнтами та періодично проводили ПЛР-тести та аналізи крові на антитіла. У первинному аналізі вчені оцінювали тривалість виділення вірусу, і результати були на користь контрольної групи, проте вчені визнали ці результати статистично не значущими.

Автори дослідження порівняли тривалість симптомів: вони також не виявили суттєвих відмінностей між пацієнтами, які отримували фавіпіравір та тими, хто мав стандартне лікування. При цьому у контрольній групі ознаки захворювання зникли на день раніше. Не було статистично значущої різниці й у частоті госпіталізацій.

Неприємні побічні реакції

При цьому вчені виявили побічні реакції у добровольців у групі фавіпіравіру: більшість із них скаржилися на запаморочення. Крім того, у багатьох на 10-й день розвинулася гіперурикемія – підвищений вміст солей сечової кислоти у сечі.

Раніші японські дослідження також встановили, щоабо призвести до його деформації. Лікарі заявляють, що фавіпіравір впливає і на сперму чоловіка, тим самим завдаючи негативних наслідків майбутньому плоду.

"Загалом, результати не підтверджують використання фавіпіравіру у рекомендованих дозах у легких або безсимптомних пацієнтів з COVID-19", – підсумували автори дослідження, наголосивши на необхідності подальших досліджень ефективності та безпеки фавіпіравіру у високих дозах або у комбінації з іншими препаратами.

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Єдине "позитивне" дослідження – із Росії

Єдине дослідження, що підтвердило ефективність фавіпіравіру, провели у 2020 році Росії за участю 168 пацієнтів з легким та середньотяжким перебігом COVID-19.

За даними російських учених, частота досягнення клінічного поліпшення на сьомий день у пацієнтів, які отримували фавіпіравір, була в 1,5 рази більша, ніж у контрольній групі. Повідомлялося, що у хворих у групі фавіпіравіру нібито значно швидше знижувалося вірусне навантаження на 3 – 5 день прийому препарату.