Вчені зі США припустили, що препарати для зниження рівня цукру в крові можуть підвищувати ймовірність важких ускладнень при зараженні коронавірусом.

Річ у тім, що у людей з діабетом може розвинутися небезпечне ускладнення – діабетичний кетоацидоз (DKA). Це стан, під час якого клітини тіла не абсорбують достатню кількість глюкози й компенсують це метаболізмом жиру. Внаслідок цього в організмі накопичуються кетони, високі дози якого є досить небезпечними, повідомляє EurekAlert.

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Підвид DKA – euDKA – відрізняється зниженим рівнем цукру в крові, що діагностувати значно складніше.

Натомість FDA попереджає, що у людей, які приймають гліфлозін або інгібітор SGLT2 ризики DKA й euDKA зростають.

Науковці з Гарвардської медичної школи вивчили 5 незвичайних випадків uDKA, які зафіксували у Бостоні весною 2020 року. Натомість у 2019 і 2018 роках загальна кількість таких випадків не досягала й 10 навіть впродовж року. Всі 5 пацієнтів, у яких виник цей стан, приймали гліфлозін. 3 з них потрапили в реанімацію й 1, на жаль, помер.

Наша доповідь доводить, що якщо пацієнти почуваються погано або втрачають апетит чи утримуються від їжі, вони повинні припинити прийом своїх ліків і не повертатися до них до тих пір, поки не одужають або не стануть нормально харчуватися,

– йдеться в повідомленні вчених.