Популярний препарат проти діабету може викликати важкий перебіг COVID-19: дослідження
Вчені зі США припустили, що препарати для зниження рівня цукру в крові можуть підвищувати ймовірність важких ускладнень при зараженні коронавірусом.
Річ у тім, що у людей з діабетом може розвинутися небезпечне ускладнення – діабетичний кетоацидоз (DKA). Це стан, під час якого клітини тіла не абсорбують достатню кількість глюкози й компенсують це метаболізмом жиру. Внаслідок цього в організмі накопичуються кетони, високі дози якого є досить небезпечними, повідомляє EurekAlert.
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Підвид DKA – euDKA – відрізняється зниженим рівнем цукру в крові, що діагностувати значно складніше.
Натомість FDA попереджає, що у людей, які приймають гліфлозін або інгібітор SGLT2 ризики DKA й euDKA зростають.
Науковці з Гарвардської медичної школи вивчили 5 незвичайних випадків uDKA, які зафіксували у Бостоні весною 2020 року. Натомість у 2019 і 2018 роках загальна кількість таких випадків не досягала й 10 навіть впродовж року. Всі 5 пацієнтів, у яких виник цей стан, приймали гліфлозін. 3 з них потрапили в реанімацію й 1, на жаль, помер.
Наша доповідь доводить, що якщо пацієнти почуваються погано або втрачають апетит чи утримуються від їжі, вони повинні припинити прийом своїх ліків і не повертатися до них до тих пір, поки не одужають або не стануть нормально харчуватися,
– йдеться в повідомленні вчених.
- Автори дослідження звернули увагу на те, що euDKA може загострювати стан хворих на COVID-19. Адже коли вірус інфікує людину, він з'єднується з клітинами підшлункової залози, які виробляють інсулін й може впливати на них як токсин.
- Аналіз SARS-CoV-1 демонструє, що у багатьох інфікованих підвищений рівень цукру.
- Натомість запальні підвищення рівня цитокінів внаслідок COVID-19 можуть підвищувати ризик DKA.
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