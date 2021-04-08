Препарат, який використовують проти стрічкових гельмінтів, можливо, може запобігати важкому пошкодженню легенів при COVID-19. До такого висновку дійшли науковці у новому дослідженні.

Як коронавірус пошкоджує легені

Одна з характеристик важкого перебігу COVID-19 – швидке і серйозне пошкодження легеневої тканини. Уявлення про те, що відбувається з легенями під час цієї інфекції, досі не повні.

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Однією з найбільш незвичайних знахідок вчених стали незвичайні клітини в сполучної тканини легеневих альвеол. Ці клітини були незвично великими пневмоцитами, які містили велику кількість ядер – від двох до 20 і більше. Вчені вважають, що ті з'явилися в результаті злиття кількох клітин. Таке злиття відбувається під впливом шиповидного білка SARS-CoV-2. Автори припускають, що таке злиття клітин може бути однією з причин важкого ураження легень.

Ліки проти глистів перешкоджають ускладненням коронавірусу

У новому дослідженні та ж група вчених провела скринінг понад 3 тисяч зареєстрованих ліків, які використовують при інших хворобах, щоб з'ясувати, які з них можуть попередити злиття клітин в альвеолах легенів при COVID-19. Такий препарат повинен був би блокувати специфічну дію шиповидного білка на клітини.

В останній фазі дослідження вчені фокусувалися на 43 молекулах, які в лабораторних умовах придушували реплікацію вірусу і запобігали пошкодженню клітин. Найефективнішим препаратом виявився ніклозамід, який впливав на всі механізми, залучені в злитті клітин під дією коронавірусу.

Що відомом про ніклозамід