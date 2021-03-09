Порівняли з російською рулеткою: творці "Супутника V" обурені Євроагентством з ліків

Голова правління Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Кріста Віртумер-Хохе розкритикувала "Супутник V". Розробників актиковідної вакцини обурила характеристика Віртумер-Хохе і вони вимагають від неї публічних вибачень.

З таким закликом розробники вакцини звернулись до EMA через свій акаунт у твітері. Творців "Спутника V" особливо образило те, що агентство раніше так не відгукувалось про жодну вакцину.

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Розробники наголошують на "політичному втручанні"

Її (Крісти Віртумер-Хохе – 24 канал) коментарі викликають серйозні питання щодо можливого політичного втручання у поточний огляд EMA. "Супутник V" схвалений 46 країнами,

– переконують розробники у твітері.

Що відомо про скандал

Джерело: France24

8 березня в ефірі одного з австрійських телеканалів Віртумер-Хохе запитали, чи варто Відню схвалювати використання "Супутника V" ще до затвердження EMA. Глава правління агентства зауважила, що це схоже "на російську рулетку", адже даних про препарат поки недостатньо. Проте Віртумер-Хохе не відкинула того, що вакцина може отримати необхідні рекомендації.

EMA розпочало експертизу "Супутника V" 4 березня на відповідність стандартам ЄС. Дві країни Євросоюзу Угорщина та Словаччина російську вакцину вже затвердили.

Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу