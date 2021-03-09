У той час як Чеська Республіка намагається впоратися з найвищим у світі рівнем захворюваності на коронавірус, хвиля дезінформації та невмілі заходи уряду перешкоджають кампанії вакцинації.

Нині інтернет-мережа в Чехії виглядає так – псевдонаукові ролики, які "пояснюють", як вакцини нібито можуть змінити ДНК, а також вигадані історії про літніх людей, які масово вмирають після уколу. Фейкові новини заполонили чеські соціальні мережі, додатки для обміну повідомленнями та електронну пошту.

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Чеські читачі піддаються брехні про вакцину Pfizer у 25 разів частіше, ніж читачі в США,

– заявив Франтішек Врабель, засновник і генеральний директор компанії Semantic Visions, яка визначає потенційну дезінформацію на основі використання мовних шаблонів в Інтернеті.

Його компанія відстежує близько 5000 джерел дезінформації тільки в Чеській Республіці й понад мільйон по всьому світу.

У Semantic Visions вважають, що більшість фейкових новин в Чеській Республіці походять від російських ферм фейків. Навіть якщо пізніше вони були змінені або імітовані місцевими джерелами.

Вони створюють максимальний хаос, щоб люди більше не знали, у що вірити. Кінцева мета – розколоти тканину західного суспільства,

– заявив Врабель.

Чеське розвідувальне агентство BIS неодноразово попереджало уряд про російську дезінформацію і їхню шпигунську діяльність практично у всіх сферах життя країни.

Врабель сказав, що однією з ознак того, що дезінформація походить з Росії, є той факт, що єдиною вакциною, яку постійно нахвалюють фейкові новинні сайти, є російський "Супутник-V".

Але брехня і теорії змови про COVID-19 і вакцини не поширюються виключно через вебсайти й групи в Facebook. Також їх повторювали деякі з найвідоміших громадських діячів Чеської Республіки. До прикладу, колишній президент Вацлав Клаус та архієпископ Праги кардинал Домінік Дука, який назвав коронавірус "біологічною зброєю".

Смертність внаслідок хвороби в країні зашкалює. Країна просить сусідні держави прийняти госпіталізованих пацієнтів, тому що не вистачає місць. Тим часом вагома частка населення відмовляється від вакцинації. Вважаючи, що коронавірус це лише "великий бізнес для фармацевтичних компаній, які маніпулюють свідомістю людей". Опитування громадської думки показують, що це одна з країн Європи, яка найбільше соромиться вакцинації.

Коронавірус у Чехії: коротко

Дані: Google