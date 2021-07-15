Причина росту захворюваності – Дельта

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив під час брифінгу, що варіант Дельта зафіксували принаймні у 111 країнах світу.

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Ми очікуємо, що незабаром він стане домінуючим штамом у всьому світі, якщо ще не став

– зазначив глава ВООЗ.

Смертність знову зросла

За його словами, в Європі і Північній Америці після початку масової вакцинації уже фіксували зниження кількості випадків захворюваності, але варіант Дельта змінив хід справ.

Після 10 тижнів спаду кількість смертей знову зростає.

На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі,

– наголосив Тедрос Аданом Гебреєсус.

Коротко про мутацію Дельта

Вперше його зафіксували в Індії, але зараз про випадки інфікування ним повідомляють у понад ста країнах.

11 травня ВООЗ класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617 (Дельта), як такий, що викликає занепокоєння.

В організації заявили, що є докази того, що цей штам є заразнішим та викликає серйозніші симптоми, зокрема біль у животі, нудоту, блювоту, втрату апетиту, втрату слуху та болі в суглобах.

В Україні наразі теж підтвердили випадки інфікування Дельтою: перші випадки зареєстрували 23 червня – захворіли 66-річна жінка та 16-річна дитина, вони прибули з Росії.

Вчора, 14 липня підтвердили ще два випадки в Ужгороді, пацієнти також повернулись з Росії.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу